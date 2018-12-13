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Конь попал в топ-20 самых доминирующих спортсменов 2018 - ESPN

Киев • УНН

 • 8957 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Американский журнал “ESPN” составил рейтинг из самых доминантных спортсменов 2018 года, сообщает УНН.

Конь попал в топ-20 самых доминирующих спортсменов 2018 - ESPN

Первая строчка досталась олимпийской чемпионке американской гимнастке Симони Байлз, вторая — кенийке Елиод Кипчоге (бег), а тройку замкнул боец UFC Даниэль Кормье.

Обладатель “Золотого мяча” Лука Модрич попал только на 8 место, а за ним разместились теннисисты Симона Халеп и Новак Джокович. На 12 и 13 ступенькам соответствии автогонщик Хэмилтон и баскетболист Леброн Джеймс.

Примечательно, что на 16 ступени оказался скаковая лошадь Джастифай, который выиграл классические скачки США-2018.

Отметим, что призовые, результаты и другие критерии спортсменов были приравнены с максимальными показателями в их видах спорта за предыдущий сезон.

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