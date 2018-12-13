Конь попал в топ-20 самых доминирующих спортсменов 2018 - ESPN
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Американский журнал “ESPN” составил рейтинг из самых доминантных спортсменов 2018 года, сообщает УНН.
Первая строчка досталась олимпийской чемпионке американской гимнастке Симони Байлз, вторая — кенийке Елиод Кипчоге (бег), а тройку замкнул боец UFC Даниэль Кормье.
Обладатель “Золотого мяча” Лука Модрич попал только на 8 место, а за ним разместились теннисисты Симона Халеп и Новак Джокович. На 12 и 13 ступенькам соответствии автогонщик Хэмилтон и баскетболист Леброн Джеймс.
Примечательно, что на 16 ступени оказался скаковая лошадь Джастифай, который выиграл классические скачки США-2018.
Отметим, что призовые, результаты и другие критерии спортсменов были приравнены с максимальными показателями в их видах спорта за предыдущий сезон.