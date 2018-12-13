Кінь потрапив до топ-20 найбільш домінуючих спортсменів 2018 року – ESPN
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Американський журнал “ESPN” склав рейтинг з найбільш домінантних спортсменів 2018 року, повідомляє УНН.
Перша сходинка дісталася олімпійській чемпіонці американській гімнастці Сімоні Байлз, друга — кенійці Еліод Кіпчоге (біг), а трійку замкнув боєць UFC Даніель Корм’є.
Володар “Золотого м’яча” Лука Модріч потрапив тільки на 8 місце, а за ним розмістилися тенісисти Сімона Халеп і Новак Джокович. На 12 і 13 сходинках відповідно автогонщик Хемілтон та баскетболіст Леброн Джеймс.
Примітно, що на 16 щаблі опинився скаковий кінь Джастіфай, який виграв класичні скачки США-2018.
Зазначимо, що призові, результати та інші критерії спортсменів були прирівняні із максимальними показниками в їх видах спорту за попередній сезон.