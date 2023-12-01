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Ким уточнил количество сбитых "шахедов" рф ночью на Николаевщине

Киев  •  УНН

01 декабрь 2023, 07:16  •  5513 просмотра

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Восемь ударных беспилотников рф были сбиты противовоздушной обороной в Николаевской области за минувшую ночь, о чем сообщил глава областной военной администрации. О пострадавших в результате атак не сообщается.

В Николаевской области в ночь на 1 декабря, по уточненной информации, уничтожили восемь ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

Уточненная информация. Ночью, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено восемь вражеских БпЛА типа "Shahed-131/136"

- сообщил Ким в Telegram.

Ранее

УНН сообщал о 7 сбитых вражеских ударных дронов в Николаевской области в ночь на 1 декабря. Но из-за атаки были зафиксированы повреждения на сельскохозяйственных предприятиях. предприятиях. Однако, никто не пострадал.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Кім уточнив кількість збитих "шахедів" рф вночі на Миколаївщині
Kim clarifies the number of downed Russian "shaheds" in Mykolaiv region at night
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