Ким уточнил количество сбитых "шахедов" рф ночью на Николаевщине
Киев • УНН
Восемь ударных беспилотников рф были сбиты противовоздушной обороной в Николаевской области за минувшую ночь, о чем сообщил глава областной военной администрации. О пострадавших в результате атак не сообщается.
В Николаевской области в ночь на 1 декабря, по уточненной информации, уничтожили восемь ударных дронов типа Shahed, запущенных российскими войсками, сообщил в пятницу глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.
Уточненная информация. Ночью, на Николаевщине силами и средствами противовоздушной обороны было уничтожено восемь вражеских БпЛА типа "Shahed-131/136"
Ранее
УНН сообщал о 7 сбитых вражеских ударных дронов в Николаевской области в ночь на 1 декабря. Но из-за атаки были зафиксированы повреждения на сельскохозяйственных предприятиях. предприятиях. Однако, никто не пострадал.
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Ким уточнил количество сбитых "шахедов" рф ночью на Николаевщине
Восемь ударных беспилотников рф были сбиты противовоздушной обороной в Николаевской области за минувшую ночь, о чем сообщил глава областной военной администрации. О пострадавших в результате атак не сообщается.
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