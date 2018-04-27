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Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна для участия в корейском саммите

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 апреля. УНН. Лидер КНДР Ким Чен Ын уехал из Пхеньяна и направился в пограничный пункт Пханмунджом, где в пятницу пройдет встреча на высшем уровне с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство KCNA.

Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна для участия в корейском саммите

В Пханмунджоме произошло до сих пор около 300 различных раундов переговоров Юга и Севера, но саммит там будет проведён впервые. Отмечается, что северокорейский лидер лично объявит о результатах переговоров с Мун Чжэ Ином.

Ким Чен Ын во время переговоров с президентом Южной Кореи будет сопровождать его сестра Ким Ин Чжон из центрального аппарата Трудовой партии Кореи. Что касается жены лидера КНДР Ли Соль Чжу, то, по словам главы администрации южнокорейского президента Лим Чжон Сока, решение о ее участии в саммите пока нет.

Южная Корея надеется, что Ли Соль Чжу сможет прибыть в Пханмунджом к вечернему банкету.

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Вместе с Ким Чен Ыном на переговорах в составе северокорейской делегации будут председатель президиума Верховного народного собрания КНДР, заместители председателя ЦК Трудовой партии Кореи, глава генштаба Корейской народной армии, министр народных вооруженных сил, министр иностранных дел и глава Комитета по мирному объединению родины.

Ким Чен Ын станет первым северокорейским руководителем, который переступит военно-демаркационную линию и окажется на южнокорейской территории демилитаризованной зоны — полосы шириной в четыре километра между Югом и Севером.

Сама по себе встреча лидеров двух корейских государств важна тем, что проходит в новой обстановке, с участием новых действующих лиц и других, чем ранее, “декораций”. Первые два саммита проходили в Пхеньяне, а на этот раз хотя не в Сеуле, но уже к югу от военно-демаркационной линии.

Южнокорейская сторона также сообщила, что по итогам переговоров президент РК Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын вместе посадят в Пханмунджоме сосну, которая станет символом примирения и налаживания отношений между двумя государствами. Можно с уверенностью сказать, что эта церемония вызовет огромный интерес у журналистов на фоне недавней совместной высадки дерева, которую провели на лужайке Белого дома президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон.

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В конце дня лидеры Юга и Севера должны принять участие в прощальной церемонии, в ходе которой Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын вместе посмотрят видео, которое будет проецироваться на фасад Дома мира и расскажет о прошлом, настоящем и будущем Корейского полуострова.

После интенсивных переговоров о судьбе Корейского полуострова лидеры двух стран поднимутся со второго на третий этаж Дома мира, где их будет ждать банкетный стол.

Напомним, сообщение о предстоящем саммите было сделано после встречи на высоком уровне между двумя странами, которая состоялась 28 марта также в приграничном селе Панмунджом.

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