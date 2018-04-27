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Кім Чен Ин виїхав з Пхеньяна для участі в корейському саміті

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Лідер КНДР Кім Чен Ин виїхав з Пхеньяна і попрямував у прикордонний пункт Пханмунджом, де в п'ятницю пройде зустріч на вищому рівні з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство KCNA.

Кім Чен Ин виїхав з Пхеньяна для участі в корейському саміті

У Пханмунджомі відбулося до цього часу близько 300 різних раундів переговорів Півдня і Півночі, але саміт там буде проведено вперше. Відзначається, що північнокорейський лідер особисто оголосить про результати переговорів з Мун Чже Іном. 

Кім Чен Ина під час переговорів з президентом Південної Кореї буде супроводжувати його сестра Кім Йо Чжон з центрального апарату Трудової партії Кореї. Що стосується дружини лідера КНДР Лі Сіль Чжу, то, за словами глави адміністрації південнокорейського президента Лім Чжон Сока, рішення про її участь у саміті поки немає.

Південна Корея сподівається, що Лі Соль Чжу зможе прибути у Пханмунджом до вечірнього банкету.

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Разом з Кім Чен Ином на переговорах у складі північнокорейської делегації будуть голова президії Верховного народного зібрання КНДР, заступники голови ЦК Трудової партії Кореї, глава генштабу Корейської народної армії, міністр народних збройних сил, міністр закордонних справ і голова Комітету з мирного об'єднання батьківщини.

Кім Чен Ин стане першим північнокорейським керівником, який переступить військово-демаркаційну лінію та виявиться на південнокорейській території демілітаризованої зони - смуги шириною в чотири кілометри між Півднем і Північчю.

Сама по собі зустріч лідерів двох корейських держав важлива тим, що проходить у новій обстановці, за участю нових дійових осіб і за інших, ніж раніше, "декорацій". Перші два саміти проходили у Пхеньяні, а на цей раз хоча не в Сеулі, але вже на південь від військово-демаркаційної лінії.

Південнокорейська сторона також повідомила, що за підсумками переговорів президент РК Мун Чже Ін і лідер КНДР Кім Чен Ин разом посадять в Пханмунджомі сосну, яка стане символом примирення і налагодження відносин між двома державами. Можна з упевненістю сказати, що ця церемонія викличе величезний інтерес у журналістів на тлі недавньої спільної висадки дерева, яку провели на галявині Білого дому президент США Дональд Трамп і його французький колега Еммануель Макрон.

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У кінці дня лідери Півдня і Півночі повинні взяти участь в прощальній церемонії, в ході якої Мун Чже Ін і Кім Чен Ин разом подивляться відео, яке буде проектуватися на фасад Будинку світу і розповість про минуле, сьогодення і майбутнє Корейського півострова.

Після інтенсивних переговорів про долю Корейського півострова лідери двох країн піднімуться з другого на третій поверх Будинку світу, де на них чекатиме банкетний стіл.

Нагадаємо, повідомлення про майбутній саміт було зроблено після зустрічі на високому рівні між двома країнами, яка відбулася 28 березня також в прикордонному селі Панмунджом.

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