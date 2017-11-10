Число жертв обвала дома в российском Ижевске достиг шести человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Число жертв обвала подъезда жилого дома в Ижевске увеличилось до шести человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Обнаружено тело шестого погибшего", - сказал представитель оперативного штаба.
Ранее сообщалось о пяти жертвах, в том числе ребенок 2009 года рождения.
На место трагедии прибыл глава МЧС РФ Владимир Пучков для координации работ по ликвидации последствий аварии, сообщили в ведомстве.
Напомним, в российском Ижевске часть жилого дома овалилася с девятого по первый этаж .