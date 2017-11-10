Число жертв обвала дома в российском Ижевске достиг шести человек

"Обнаружено тело шестого погибшего", - сказал представитель оперативного штаба.

Ранее сообщалось о пяти жертвах, в том числе ребенок 2009 года рождения.

На место трагедии прибыл глава МЧС РФ Владимир Пучков для координации работ по ликвидации последствий аварии, сообщили в ведомстве.

Напомним, в российском Ижевске часть жилого дома овалилася с девятого по первый этаж .