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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 12134 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 28792 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 40337 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 46540 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 43379 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 90826 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98816 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Число жертв обвала дома в российском Ижевске достиг шести человек

Число жертв обвала дома в российском Ижевске достиг шести человек

Киев  •  УНН

 • 10137 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Число жертв обвала подъезда жилого дома в Ижевске увеличилось до шести человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

"Обнаружено тело шестого погибшего", - сказал представитель оперативного штаба.

Ранее сообщалось о пяти жертвах, в том числе ребенок 2009 года рождения.

На место трагедии прибыл глава МЧС РФ Владимир Пучков для координации работ по ликвидации последствий аварии, сообщили в ведомстве.

Напомним, в российском Ижевске часть жилого дома овалилася с девятого по первый этаж .

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