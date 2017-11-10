Кількість жертв обвалу будинку в російському Іжевську сягнула шести осіб

"Виявлено тіло шостого загиблого", - сказав представник оперативного штабу.

Раніше повідомлялось, про п'ять жертв, в тому числі дитина 2009 року народження.

На місце трагедії прибув глава МНС РФ Володимир Пучков для координації робіт з ліквідації наслідків аварії, повідомили у відомстві.

Нагадаємо, у російському Іжевську частина житлового будинку овалилася з дев'ятого по перший поверх.