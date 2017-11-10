Кількість жертв обвалу будинку в російському Іжевську сягнула шести осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Кількість жертв обвалу під'їзду житлового будинку в Іжевську зросла до шести осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на РИА "Новости".
"Виявлено тіло шостого загиблого", - сказав представник оперативного штабу.
Раніше повідомлялось, про п'ять жертв, в тому числі дитина 2009 року народження.
На місце трагедії прибув глава МНС РФ Володимир Пучков для координації робіт з ліквідації наслідків аварії, повідомили у відомстві.
Нагадаємо, у російському Іжевську частина житлового будинку овалилася з дев'ятого по перший поверх.