Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 23
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Число жертв лесных пожаров на севере американского штата Калифорния возросло до 23 человек, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
По словам шериф округа Бьютт Кори Хоне, в субботу были найдены 14 тел.
Накануне сообщалось о 11 погибших. Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния за лесных пожаров. Местным властям будет предоставлена федеральная помощь для реагирования на стихийное бедствие. Огонь распространился уже на 404 кв. км. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется и его трудно потушить.
Пламя, бушующее в примерно 150 км к северу от столицы штата — Сакраменто, уничтожено более 6,7 тыс. домов. Его площадь уже превышает 360 кв. км. Таким образом, как сообщает агентство Associated Press, этот пожар, получивший имя “Кемп”, уже признана самой разрушительной в современной истории Калифорнии. К этому рекордной за причиненный ущерб был пожар “Таббс”, охватившей в октябре 2017 года почти 150 кв. км и уничтожил более 5,6 тыс. домов.