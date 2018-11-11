Число жертв лесных пожаров в Калифорнии возросло до 23

По словам шериф округа Бьютт Кори Хоне, в субботу были найдены 14 тел.

Накануне сообщалось о 11 погибших. Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Калифорния за лесных пожаров. Местным властям будет предоставлена ​​федеральная помощь для реагирования на стихийное бедствие. Огонь распространился уже на 404 кв. км. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется и его трудно потушить.

Пламя, бушующее в примерно 150 км к северу от столицы штата — Сакраменто, уничтожено более 6,7 тыс. домов. Его площадь уже превышает 360 кв. км. Таким образом, как сообщает агентство Associated Press, этот пожар, получивший имя “Кемп”, уже признана самой разрушительной в современной истории Калифорнии. К этому рекордной за причиненный ущерб был пожар “Таббс”, охватившей в октябре 2017 года почти 150 кв. км и уничтожил более 5,6 тыс. домов.