Число жертв из-за двойного взрыва в Кабуле возросло до 38 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Число погибших в результате двух взрывов в столице Афганистана Кабуле возросло до 38 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти, передает УНН.
Ранее телеканал TOLO News информировал о 30 погибших и 78 раненых.
Напомним, в Кабуле произошел мощный взрыв. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство возле правительственного здания на улице Дар-уль-Аман.