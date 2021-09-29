Количество свободных коек с кислородом в одесских больницах уменьшается
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. Количество свободных коек с кислородом для больных коронавирусом в одесских больницах уменьшилось до 87. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, передает УНН.
Детали
По состоянию на утро 29 сентября, в Одесской инфекционной больнице имелись 58 свободных мест для больных коронавирусом, в ГКБ № 5 — 29 мест.
Отметим, что днем ранее в больницах Одессы было 109 свободных “кислородных” коек.
По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 340 одесситов.
В целом с начала эпидемии на 29 сентября 2021 года в Одессе зарегистрированы 71 372 случая COVID-19.
По данным на 29 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 224 пациента с COVID-19, из них 30 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 194 пациента, из них семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.