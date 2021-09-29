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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 107944 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 117593 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 104770 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 104088 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Актуальное
Количество свободных коек с кислородом в одесских больницах уменьшается

Количество свободных коек с кислородом в одесских больницах уменьшается

Киев  •  УНН

 • 11282 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Количество свободных коек с кислородом для больных коронавирусом в одесских больницах уменьшилось до 87. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, передает УНН.

Детали

По состоянию на утро 29 сентября, в Одесской инфекционной больнице имелись 58 свободных мест для больных коронавирусом, в ГКБ № 5 — 29 мест.

Отметим, что днем ранее в больницах Одессы было 109 свободных “кислородных” коек.

По информации Одесского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Украины, за последние сутки COVID-19 заболели 340 одесситов.

В целом с начала эпидемии на 29 сентября 2021 года в Одессе зарегистрированы 71 372 случая COVID-19.

По данным на 29 сентября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 224 пациента с COVID-19, из них 30 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 194 пациента, из них семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Украинские Национальные Новости

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