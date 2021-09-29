Кількість вільних ліжок з киснем в одеських лікарнях зменшується
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Кількість вільних ліжок з киснем для хворих коронавірусом в одеських лікарнях зменшилася до 87. Про це повідомили в прес-службі міськради, передає УНН.
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Станом на ранок 29 вересня, в Одеській інфекційній лікарні були 58 вільних місць для хворих коронавірусом, в МКЛ № 5 - 29 місць.
Відзначимо, що днем раніше в лікарнях Одеси було 109 выльних "кисневих" ліжок.
За інформацією Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України, за останню добу на COVID-19 захворіли 340 одеситів.
В цілому з початку епідемії на 29 вересня 2021 року в Одесі зареєстровані 71 372 випадки COVID-19.
За даними на 29 вересня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 224 пацієнта з COVID-19, з них 30 осіб перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 194 пацієнта, з них семеро осіб підключені до апаратів ШВЛ.