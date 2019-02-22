Количество посетителей зоны отчуждения выросло на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Количество посетителей зоны отчуждения в 2018 году выросло на 30% по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщили во время публичного отчета председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Виталия Петрука, передает УНН.
"В прошлом году количество посетителей выросло на 30% по сравнению с 2017 годом. При поддержке ПРООН и общественных организаций для эффективного информирования посетителей в двухэтажном здании на КПП "Дитятки" открыли информационный центр "Чернобыль территория изменений", - сообщили представители агентства.
Агентство взяло на себя активную работу по информированию общества о Зоне отчуждения.
Также в прошлом году был введен электронный билет, что упрощает процесс прохождения заявок на посещение Зоны.
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