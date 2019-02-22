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Кількість відвідувачів Зони відчуження зросла на третину

Кількість відвідувачів Зони відчуження зросла на третину

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Кількість відвідувачів Зони відчуження у 2018 році зросла на 30% порівняно з 2017 роком. Про це повідомили під час публічного звіту голови Державного агентства з управління Зоною відчуження Віталія Петрука, передає УНН.

“Минулого року кількість відвідувачів зросла на 30% у порівнянні з 2017 роком. За підтримки ПРООН та громадських організацій для ефективного інформування відвідувачів у двоповерховій будівлі на КПП “Дитятки” відкрили інформаційний центр “Чорнобиль: територія змін”, — повідомили представники агентства.

Агентство взяло на себе активну роботу з інформування суспільства про Зону відчуження.

Також минулого року був запроваджений електронний квиток, що спрощує процес проходження заявок на відвідання Зони.

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