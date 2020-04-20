Количество инфицированных COVID-19 в Кременчуге за сутки увеличилось вдвое
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня в Кременчуге Полтавской области зарегистрированы 28 новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 среди жителей города, в общем - 48. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу мэра Кременчуга Виталия Малецкого в Facebook.
19 из 28 зарегистрированных случаев - это пациенты и медицинские работники Кременчугской центральной районной больницы, проживающих в городе Кременчуге. Состояние здоровья большинства из них удовлетворительное.
Сейчас врачи-эпидемиологи и семейные врачи устанавливают возможные пути передачи инфекции и круг контактных лиц, принимают меры по изоляции больных коронавирусной болезнью.
В городе установлены санитарные зоны в районах проживания пациентов с COVID-19, проводится ежедневная дезинфекция домов, дворов и мест общественного пользования, расположенных в этих зонах.
Напомним, в Украине зафиксировано 5710 случаев коронавируса, 359 пациентов выздоровели.