Кількість інфікованих COVID-19 у Кременчуці за добу збільшилася вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні в Кременчуці Полтавської області зареєстровано 28 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19 серед мешканців міста, загалом - 48. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку міського голови Кременчука Віталія Малецького у Facebook.
19 з 28 зареєстрованих випадків - це пацієнти та медичні працівники Кременчуцької центральної районної лікарні, що проживають в місті Кременчуці. Стан здоров’я більшості з них задовільний.
Наразі лікарі-епідеміологи та сімейні лікарі встановлюють можливі шляхи передачі інфекції та коло контактних осіб, вживають заходів щодо ізоляції хворих на коронавірусну хворобу.
В місті встановлені санітарні зони в районах проживання пацієнтів з COVID-19, проводиться щоденна дезінфекція будинків, дворів та місць громадського користування, розташованих в цих зонах.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 5710 випадків коронавірусу, 359 пацієнтів одужали.