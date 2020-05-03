Количество госпитализированных с подозрением на коронавирус в Крыму выросло втрое
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. За прошедшие сутки в аннексированном Крыму втрое увеличилось количество госпитализированных с подозрением на коронавирус. Об этом со ссылкой на Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи полуострова сообщает "Радио Свобода", передает УНН.
Так, согласно опубликованной информации, на день 3 мая в Крыму госпитализировали девять человек, у которых подозревают COVID-19.
При этом сообщается, что до 2 мая на полуострове было трое госпитализированных с подозрением на коронавирус.
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Также в центре уточнили, что за минувшие сутки в Крыму госпитализировали 33 человек с ОРВИ и еще девять - с пневмонией.
Фактическая власть аннексированного Крыма продолжила режим повышенной готовности из-за коронавируса до 11 мая включительно.
По последним данным подконтрольной Кремлю власти полуострова, там зарегистрировано 105 случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе - 89, при этом два человека умерли.