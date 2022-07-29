Число звонков на горячую линию по противодействию торговле людьми с началом войны почти удвоилось

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«Мы поддерживали бесперебойную работу Национальной горячей линии по противодействию торговле людьми и консультированию мигрантов по номеру 537. За эти 5 месяцев она получила более 20 тысяч звонков и предоставила более 80 тысяч консультаций. Это работа, которую горячая линия до полномасштабного вторжения делала в течение года», – сообщила Мидловец.

Детали

Она отметила, что торговцы людьми и эксплуататоры сейчас могут находиться не только в чатах по поиску работы и вакансий, как это было раньше. Ими бывают и перевозчики, и люди, предлагающие бесплатное жилье. Поэтому нужно быть осмотрительными.

Однако Мидловец отметила, что идет тенденция к уменьшению количества пострадавших от торговли людьми.

«Сейчас похожая ситуация, как это было в 2014 году, но количество выявленных случаев сильно уменьшилось. Мы ежегодно выявляли более 1000 человек, пострадавших от торговли людьми. За первое полугодие этого года выявлено только 118 человек, из них 35 человек были обнаружены уже после начала полномасштабного вторжения, и среди этих 35 – лишь единичные случаи тех, кого эксплуатировали именно после начала полномасштабной войны», – сказала Мидловец.

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