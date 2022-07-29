Кількість дзвінків на гарячу лінію з протидії торгівлі людьми з початком війни майже подвоїлася

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«Ми підтримували безперебійну роботу Національної гарячої лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів за номером 537. За ці 5 місяців вона отримала більше 20 тисяч дзвінків і надала більше 80 тисяч консультацій. Це робота, яку гаряча лінія до повномасштабного вторгнення робила протягом року», – повідомила Мидловець.

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Вона зазначила, що торгівці людьми і експлуататори зараз можуть бути не лише в чатах з пошуку роботи і вакансій, як це було раніше. Ними бувають і перевізники, і люди, що пропонують безплатне житло. Тому треба бути обачними.

Проте, Мидловець зазначила, що йде тенденція до зменшення кількості потерпілих від торгівлі людьми.

«Зараз схожа ситуація, як це було в 2014 році, але кількість виявлених випадків сильно зменшилася. Ми щороку виявляли понад 1000 осіб, постраждалих від торгівлі людьми. За перше півріччя цього року виявлено лише 118 осіб, з них 35 осіб були виявлені вже після початку повномасштабного вторгнення, і серед цих 35 – лише поодинокі випадки тих, кого експлуатували саме після початку повномасштабної війни», – сказала Мидловець.

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