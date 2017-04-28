Несколько улиц в Киеве получат новые названия
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. 11 столичных улиц могут получить новые названия. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.
"На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали переименования некоторых улиц, переулков и площади в столице", - говорится в сообщении.
В частности, намерены переименовать:
1) ул. Красноводскую на ул. Хотинскую в Подольском районе;
2) ул. Днепродзержинскую на ул. Каменскую в Дарницком районе;
3) ул. Николая Лебедева на ул. Юрия Поправки в Днепровском районе
4) ул. Ярослава Галана на ул. Августина Волошина в Соломенском районе;
5) ул. Днепропетровскую на ул. Новокодацкую в Соломенском районе;
6) ул. Краснодонскую на ул. Кучмин Яр в Соломенском районе;
7) ул. Лебедева-Кумача на ул. Николая Голего в Соломенском районе;
8) ул. Социалистическую на ул. Льва Мациевича в Соломенском районе;
9) ул. Молдавскую на ул. Героев-пожарных в Шевченковском районе;
10) вул.Тимофия Шамрыло на ул.Парково-Сырецкую в Шевченковском районе;
11) ул. Эжена Потье на ул. Антона Цедика в Шевченковском районе.
Кроме того, новое название - пер. Бориса Шахлина - может получить пер. Горького в Голосеевском районе. Планируется переименовать Днепропетровское шоссе на Днепровское шоссе, площадь Интернациональную на площадь Валерия Марченко, а переулку Краснодонскому дать историческое название - ул. Кучмин Яр.
По мнению депутатов, такое решение будет способствовать демократизации украинского общества и его продвижению на пути к европейским ценностям, а также увековечиванию памяти выдающихся деятелей и отражению в топонимике столицы основных событий борьбы украинского народа за независимость.
Кроме того, определены названия для 39 новых улиц. Большая часть из них - 24 - находятся в Голосеевском районе города. Они могут получить имена Назария Яремчука, Остапа Вересая, Бориса Матюшенко, Александра Удовиченко, Сергея Шелухина, Григория Голоскевича, Феодосия Печерского и др.
Еще 15 новых улиц располагаются в Деснянском районе. Им предлагается присвоить имена Михаила Белинского, Василия Беднова, Семьи Вороных, Ярославы Стецько, Григория Косынки, Леся Танюка, Евгения Плужника, Исы Мунаева.
Все переименования прошли общественное обсуждение на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании Киевсовета.
Как сообщал УНН 27 апреля, в Одесской областной государственной администрации назвали переименование улиц провокацией.