Кілька вулиць у Києві отримають нові назви
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. 11 столичних вулиць можуть отримати нові назви. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської ради.
"На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати погодили перейменування деяких вулиць, провулків та площі у столиці", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, мають намір перейменувати:
1) вул. Красноводську на вул. Хотинську у Подільському районі;
2) вул. Дніпродзержинську на вул. Кам’янську у Дарницькому районі;
3) вул. Миколи Лебедєва на вул. Юрія Поправки у Дніпровському районі
4) вул. Ярослава Галана на вул. Августина Волошина у Солом'янському районі;
5) вул. Дніпропетровську на вул. Новокодацьку у Солом'янському районі;
6) вул. Краснодонську на вул. Кучмин Яр у Солом'янському районі;
7) вул. Лебедєва-Кумача на вул. Миколи Голего у Солом'янському районі;
8) вул. Соціалістичну на вул. Левка Мацієвича у Солом'янському районі;
9) вул. Молдавську на вул. Героїв-вогнеборців у у Шевченківському районі;
10) вул.Тимофія Шамрила на вул.Парково-Сирецьку у Шевченківському районі;
11) вул. Ежена Потьє на вул. Антона Цедіка у Шевченківському районі.
Окрім того, нову назву — пров. Бориса Шахліна — може отримати пров. Горького у Голосіївському районі. Планується перейменувати Дніпропетровське шосе на Дніпровське шосе, площу Інтернаціональну на площу Валерія Марченка, а провулку Краснодонському дати історичну назву — пров. Кучмин Яр.
На переконання депутатів, таке рішення сприятиме демократизації українського суспільства та його просування на шляху до європейських цінностей, а також вшануванню пам'яті видатних діячів та відображенню у топоніміці столиці основних подій боротьби українського народу за незалежність.
Окрім того, визначено назви для 39 нових вулиць. Більша частина із них — 24 — знаходяться у Голосіївському районі міста. Вони можуть отримати імена Назарія Яремчука, Остапа Вересая, Бориса Матюшенка, Олександра Удовиченка, Сергія Шелухіна, Григорія Голоскевича, Феодосія Печерського тощо.
Ще 15 нових вулиць розташовуються у Деснянському районі. Їм пропонується присвоїти імена Михайла Білинського, Василя Біднова, Родини Вороних, Ярослави Стецько, Григорія Косинки, Леся Танюка, Євгена Плужника, Іси Мунаєва тощо.
Всі перейменування пройшли громадські обговорювання на єдиному веб-порталі територіальної громади в спеціальній рубриці Е-МІСТО. Остаточне рішення буде ухвалене на пленарному засіданні Київради.
Як повідомляв УНН 27 квітня, в Одеській обласній державній адміністрації назвали перейменування вулиць провокацією.