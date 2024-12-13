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Киевская область пережила почти 15-часовую воздушную тревогу: что известно о последствиях атаки рф

Киевская область пережила почти 15-часовую воздушную тревогу: что известно о последствиях атаки рф

Киев  •  УНН

 • 5494 просмотра

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В Киевской области ПВО сбила вражеские ракеты и БпЛА во время 15-часовой тревоги. Обломками повреждены 4 частных дома, сельхозпредприятие и электросети, пострадавших нет.

В Киевской области во время 15-часовой тревоги на фоне масштабной атаки рф работала ПВО, из-за обломков повреждены 4 частных дома, имущество сельхозпредприятия и электросети, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Детали

"Очередная массированная атака врагами крылатыми ракетами и БпЛА. Тревога в области продолжалась почти 15 часов. На Киевщине активно работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо защитникам неба за невероятную работу. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - написал Кравченко.

"В результате падения обломков сбитых целей в двух районах области повреждены 4 частных дома. Повреждения незначительные - выбиты окна и двери, посечены фасады. Кроме того, в одном из районов повреждены два бокса сельскохозяйственного предприятия, в другом - линии электросетей", - отметил глава ОВА.

По его словам, падения обломков также фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.

Оперативные группы, как отметил Кравченко, продолжают ликвидировать последствия ночной атаки врага.

Зеленский сообщил об одном из самых масштабных ударов рф по энергетике: сбито 81 из 93 ракет, в том числе 11 - благодаря F-1613 дек. 2024, 08:43 • 10836 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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