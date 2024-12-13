Киевская область пережила почти 15-часовую воздушную тревогу: что известно о последствиях атаки рф
Киев • УНН
В Киевской области ПВО сбила вражеские ракеты и БпЛА во время 15-часовой тревоги. Обломками повреждены 4 частных дома, сельхозпредприятие и электросети, пострадавших нет.
В Киевской области во время 15-часовой тревоги на фоне масштабной атаки рф работала ПВО, из-за обломков повреждены 4 частных дома, имущество сельхозпредприятия и электросети, пострадавших нет, сообщил в пятницу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.
Детали
"Очередная массированная атака врагами крылатыми ракетами и БпЛА. Тревога в области продолжалась почти 15 часов. На Киевщине активно работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Спасибо защитникам неба за невероятную работу. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - написал Кравченко.
"В результате падения обломков сбитых целей в двух районах области повреждены 4 частных дома. Повреждения незначительные - выбиты окна и двери, посечены фасады. Кроме того, в одном из районов повреждены два бокса сельскохозяйственного предприятия, в другом - линии электросетей", - отметил глава ОВА.
По его словам, падения обломков также фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности.
Оперативные группы, как отметил Кравченко, продолжают ликвидировать последствия ночной атаки врага.
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