Киевлянам, которые будут мобилизованы в ВСУ, могут выплатить по 30 тыс. гривен
Киевский городской совет рассматривает предложение выплачивать 30 000 гривен жителям города, мобилизованным в Вооруженные силы, начиная с декабря. Инициативу озвучил городской голова Виталий Кличко.
Возвращение налоговых проверок откладывается: Зеленский не подписал закон
Президент Украины Зеленский не подписал закон о возобновлении налоговых проверок, отсрочив их начало после запланированной даты 1 декабря.
Обещал "вернуть из плена": в Харькове задержали мошенника, который обманул жену погибшего военнослужащего
Служба безопасности Украины задержала в Харькове мошенника, который пытался обмануть вдову погибшего военнослужащего, предлагая за $10 тысяч помочь вернуть его из плена. Мошенника, которому грозит до 8 лет лишения свободы, задержали во время получения денег.
В Запорожье продлили на один час продолжительность комендантского часа
В Запорожской области продлен комендантский час, который теперь начинается в 23:00 вместо полуночи и продолжается до 5:00 утра.
"Я пока что этого не чувствую": Зеленский заявил об отсутствии давления со стороны Запада относительно переговоров с рф
Зеленский заявил, что не чувствует давления со стороны Запада относительно переговоров с россией.
Американский иммунолог Энтони Фаучи даст показания перед Конгрессом о происхождении пандемии Covid-19 - The Wall Street Journal
Бывший главный медицинский советник Белого дома Энтони Фаучи согласился дать показания в Конгрессе относительно реакции федерального правительства США на пандемию Covid-19 и происхождения вируса. Ранее представители Республиканской партии обвиняли его в том, что он вводит Конгресс в заблуждение.
Дефицита электричества нет, плановые отключения не предвидятся - Минэнерго
Министерство энергетики Украины подтвердило, что сейчас нет дефицита электроэнергии и плановых отключений.
Порошенко заявил, что его снова не выпустили за границу
Петр Порошенко сообщил, что его не выпустили за границу, несмотря на наличие официального разрешения.
"Мы не турагентство, мы предлагаем помощь, а ею могут воспользоваться, или нет": посол говорит, в секторе Газа до полутысячи украинцев, попросили об эвакуации 146
Еще 146 украинцев в секторе Газа попросили об эвакуации, и украинский посол Корнийчук ожидает значительного прогресса в их эвакуации до конца недели. Около 500 украинцев остаются в анклаве
Израильские военные чиновники знали о плане нападения ХАМАСа более года назад - NYT
The New York Times получила документ, в котором подробно описана атака ХАМАСа на Израиль, которая произошла 7 октября. Официальные лица знали об этом документе еще год назад, но считали план слишком сложным для ХАМАСа.