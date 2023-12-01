Киевлянам, которые будут мобилизованы в ВСУ, могут выплатить по 30 тыс. гривен

Киевский городской совет планирует рассмотреть вопрос выплаты по 30 тыс. гривен для мобилизованных киевлян, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.

Детали

На ближайшем заседании Киевсовета планируется рассмотреть материального поощрения для киевлян, которые будут мобилизованы в ВСУ с декабря.

Каждому новобранцу власти города обещают выплатить по 30 тыс. гривен.

Напомним

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