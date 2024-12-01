Киевлян завтра ждут отключения света: детали

В столице в понедельник в течение дня будут действовать стабилизационные отключения. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

"По указанию Укрэнерго завтра, 2 декабря в Киеве будут задействованы стабилизационные отключения света в течение всех суток с 07-00 до 22-00", - сообщил Попко.

Он также призвал киевлян потреблять электроэнергию максимально экономно, чтобы помочь энергетикам.

Yasno предоставила подробную информацию по группам

Напомним

Ранее "Укрэнерго" предоставило информацию о графиках ограничений энергоснабжения на 2 декабря. Причина временного введения ограничений-повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-Дроновой атаки 28 ноября.