Киевлян завтра ждут отключения света: детали

ukenru
Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн
 • 79938 просмотра

Стартовал проект "Зимова єПідтримка": как подать заявку на получение 1000 грн

Эксклюзив
Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта
 • 118087 просмотра

Как выбрать идеальную щетку и зубную пасту для ухода за зубами: советы эксперта

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря
 • 134245 просмотра

Новые правила бронирования от мобилизации: что изменится с 1 декабря

Эксклюзив
Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой
 • 140117 просмотра

Туристические тренды: куда едут украинцы и как изменились цены на отдых зимой

Эксклюзив
Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)
 • 137133 просмотра

Реконструкция, активы или еще одна ненужная структура: что думают украинцы об АРМА (видео)

Эксклюзив
"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета
 • 126692 просмотра

"7% с зарплаты на облигации": как реагируют киевляне на предложение главы налогового комитета

Эксклюзив
Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым
 • 113084 просмотра

Масштабная мошенническая схема по закупке военной формы: суд сегодня планирует избрать меры пресечения подозреваемым

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 126134 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 132289 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 132053 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Удар рф по маршрутке в Херсоне: уже 11 пострадавших

Удар рф по маршрутке в Херсоне: уже 11 пострадавших

 • 45786 просмотра
Оборона на Покровском направлении очень сложная - Литвин

Оборона на Покровском направлении очень сложная - Литвин

 • 40694 просмотра
"Зимова єПідтримка": более 400 тыс. человек подали заявки

"Зимова єПідтримка": более 400 тыс. человек подали заявки

 • 24226 просмотра
Количество дезертиров в ВСУ за 10 месяцев превысило показатели двух лет - FT

Количество дезертиров в ВСУ за 10 месяцев превысило показатели двух лет - FT

 • 22901 просмотра
кремль усиливает оккупационное давление в Донецкой области: что ждет отказников паспортов рф

кремль усиливает оккупационное давление в Донецкой области: что ждет отказников паспортов рф

 • 33976 просмотра
публикации
АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

АРМА против открытой конкуренции: действительно ли все так прозрачно в конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

 • 128389 просмотра
Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

Как далеко может зайти депутат? История манипуляций Гетманцева по делу банка "Конкорд"

 • 126445 просмотра
Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

Модульному городку в Броварах исполнилось два года: история поддержки и заботы о ВПЛ

 • 140332 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 151299 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 171646 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

"Beatles '64": новый фильм Скорсезе об историческом визите группы в США

 • 78044 просмотра
Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

Пять долгожданных зимних премьер: что посмотреть

 • 71849 просмотра
Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

Детективы, драмы, фэнтези: что посмотреть в эти зимние выходные

 • 93306 просмотра
Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек провел День благодарения со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер

 • 100630 просмотра
Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

Бешеный спрос: Лана Дель Рей проведет сразу два концерта в"Уэмбли"

 • 100106 просмотра
Актуальное
Киевлян завтра ждут отключения света: детали

Киевлян завтра ждут отключения света: детали

Киев  •  УНН

 • 1804 просмотра

Read in English

В Киеве 2 декабря будут действовать стабилизационные отключения света с 07:00 до 22:00. Ограничения связаны с повреждением энергообъектов во время ракетной атаки 28 ноября.

В столице в понедельник в течение дня будут действовать стабилизационные отключения. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

"По указанию Укрэнерго завтра, 2 декабря в Киеве  будут задействованы стабилизационные отключения света в течение всех суток с 07-00 до 22-00", - сообщил Попко.

Он также призвал киевлян потреблять электроэнергию максимально экономно, чтобы помочь энергетикам.

https://yasno.com.ua/schedule-turn-off-electricity

Yasno предоставила подробную информацию по группам 

Напомним

Ранее "Укрэнерго" предоставило информацию о графиках ограничений энергоснабжения на 2 декабря. Причина временного введения ограничений-повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-Дроновой атаки 28 ноября.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Киев
ukrenerhoУкрэнерго
kievКиев