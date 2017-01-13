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Киберполиция обнаружила новый банковский троян, которой ворует данные пользователей Android

Киберполиция обнаружила новый банковский троян, которой ворует данные пользователей Android

Киев • УНН

 • 8415 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Специалисты Департамента киберполиции Украины обнаружили новый банковский троян, который крадет данные пользователей устройств под управлением операционной системы Android, передает УНН со ссылкой на сайт департамента.

"Внимание! Специалистами Департамента киберполиции обнаружен новый вредный банковский троян, который направлен на пользователей мобильных телефонов под управлением операционной системы Android. Он отличается от большинства мобильных банковских вирусов тем, что использует root-привилегии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот троян направлен на жителей Украины, Беларуси и других стран СНГ. Он быстро распространяется, и сейчас количество инфицированных устройств насчитывает более 500 000 и, по словам специалистов, с каждым днем ​​их количество увеличивается примерно на 30-40 тысяч.

Троян распространяется, маскируясь под различные популярные приложения, например, "ВКонтакте", "ДругВокруг", "Одноклассники", Pokemon GO, Telegram, или Subway Surf.

Встроенный в приложение расшифровывает код файл, добавленный злоумышленниками ресурсы программы и запускает его. Далее запущенный файл скачивает с управляющего сервера основную часть вредоносного кода, который в свою очередь содержит ссылки на скачивание еще нескольких вредоносных файлов.

В результате преступники получают все необходимое для кражи денег жертвы. В частности, они могут получить доступ к базам данных браузеров, которые содержат информацию о сохранившихся логинах и паролях, историю посещений, файлы cookie и даже сохраненные данные банковских карт.

Как сообщал УНН, киберполиции задержала в Киеве хакеров, которые заражали банкоматы вирусом.

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