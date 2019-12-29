Хюгге по-украински или как провести следующий год счастливо и гармонично

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Заканчивается 2019-й, а это значит, что уже вот-вот украинцы начнут писать на бумажках желания, сжигать их и “топить” в шампанском. Все это делается ради того, чтобы в следующем году быть более здоровыми, более богатыми и более счастливыми. Опять начнутся вечные поиски “формулы счастья”. Однако, пока все популярнее становится скандинавская формула счастья “хюгге”. Поэтому корреспондент УНН решил узнать у психолога Екатерины Бояршиновой, что может сделать украинцев счастливыми в будущем году и что для этого нужно сделать.

Первое, что она отмечает — нет и не может быть единого принципа счастья для всей страны, ведь мы все индивидуальны и имеем разные потребности.

“Скажем так, скандинавские принципы „хюгге“, предложенные Майком Викингом, описывают поведение психически здоровой личности, имеющей прочные социальные и родственные связи, ведущей активный, подвижный образ жизни, знающей меру, баланс между работой, отдыхом и развлечениями, умеющей создать уют на рабочем месте и дома, носящей удобную одежду и наслаждающейся пищей. Это стоило бы взять на вооружение украинцам. Но последнюю позицию я бы немного обобщила. Уметь наслаждаться жизнью, — это искусство, которому следовало бы научиться всем”, — считает психолог.

Стоит отметить, что самое главное, все же, в следующем году обратить внимание не на внешние аспекты счастья, а на внутренние.

“Следует прекратить себя ругать, корить, постоянно тщательно анализировать, концентрироваться на неудачах. Не начинать подведение итогов со слов „что мне не удалось в уходящем году“. А похвалить себя за то, что я ... и перечислить все, даже самые мелкие, победы, совершенные проекты, завершенные дела, вспомнить все приятные моменты года, в которые вы чувствовали себя радостно и возвышенно”, — советует эксперт.

Поймать птицу счастья помогут и виш-листы, которые так полюбились украинцам в последнее время: списки с желаниями и планами, блокноты, плакаты и даже запуск китайских фонарей с пожеланиями в небо. Не стоит забывать и о аффирмации (короткая фраза, повторяется много раз, например, “я счастлив”).

“Конечно, продолжаем составлять такие письма желаний. Это работает, иначе — как жить без цели в жизни, не имея никаких желаний? Но нужно помнить, что с возрастом, приобретением жизненного опыта наши желания, цели и планы могут меняться, и это нормально. Будьте честными с собой, составляя виш-листы. Мечтать о сверхприбыли, и при этом сидеть, сложа руки, ничего не делать, — создает риск, что это так и останется в перечне невыполненных желаний”, — рассказывает Бояршинова.

После того, как вы определите цели — следует четко понять, действительно ли вам нужно именно это. Убедитесь, что ноша не слишком тяжела, прислушивайтесь к собственным мыслям и сердцу. Ведь кому-то в следующем году не мешало бы замедлиться, а кому-то — и ускориться.

“Наш мозг, в отличие от желудка, не может тошнить. Поэтому следует тщательно относиться к тому, какими мыслями мы себя наполняем, какие команды мы даем нашему мозгу. Хотя это спорный вопрос, кто кому их дает — мы ему, или он — нам. Во всем должна быть мера, работа должна быть в удовольствие, а не до истощения. Чтобы не получилось, как в том анекдоте: лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем колхоза она так и не стала”, — отметила эксперт.

Так, в поисках различных формул счастья и успеха, важно не растерять своих желаний и не “загонять себя”. Поэтому если украинцы поймут личную ответственность за природу своего счастья, возможную и у нас появится Институт изучения счастья, как в Дании.

Если вы все же решили начать поиски счастья, УНН рекомендует ознакомиться с перечнем дел, которыми можно заняться зимой, чтобы поднять себе настроение.

Украинские Национальные Новости

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