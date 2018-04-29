Хвост пистолетом: в Киеве открылась выставка собак

На событии были представлены почти 4 тыс. хвостатых участников со всей Украины. Также конкурсанты приехали из Италии, Испании, Латвии, Германии, Франции, Финляндии, Словакии, Азербайджана, Греции, Венгрии, Японии, Молдовы, Беларуси, России.

Экстерьерные качества участников грандиозного собачьего конкурса красоты “Best in show” оценивали эксперты из 14 государств. Также в программе мероприятия состоялись финал конкурса “Юный хендлер”; “Лучшая собака национально призанных пород”; “Племенная пара”; “Племенная группа”; “Лучший питомник”; “Лучший бэби”; “Лучше щенка”; “Лучший ветеран”; “Лучший в группе”; “Лучший юниор”.

На специальном ринге для “особых детей” провели канистерапию. Для любителей спорта с собаками проходить Показательные выступления по “Обидиенс” (послушание) и Соревнования по Танцам с собаками (НTM и Кинологического фристайла).

Выставка будет работать до 29 апреля. Стоимость входа — 60 грн.

Напомним, в Австралии старый пес согревал пропавшую трехлетнюю девочку, пока их не нашли люди.