Хвіст пістолетом: у Києві відкрилася виставка собак
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Києві відкрилася Міжнародна виставка собак, на якій представлено маже 200 порід собак, передає кореспондент УНН.
На події були представлені майже 4 тис. хвостатих учасників з усієї України. Також конкурсанти приїхали з Італії, Іспанії, Латвії, Німеччини, Франції, Фінляндії, Словаччини, Азербайджану, Греції, Угорщини, Японії, Молдови, Білорусі, Росії.
Екстер’єрні якості учасників грандіозного собачого конкурсу краси “Best in show” оцінювали експерти з 14 держав. Також у програмі заходу відбулися фінал конкурсу “Юний хендлер”; “Кращий собака національно визнаних порід”; “Племінна пара”; “Племінна група”; “Кращий плідник”; “Кращий бебі”; “Краще цуценя”; “Кращий ветеран”; “Кращий у групі”; “Кращий юніор”.
На спеціальному рингу для “особливих діток” провели каністерапію. Для шанувальників спорту із собаками проходитиме Показові виступи з “Обідиєнс” (послух) і Змагання з Танців з собаками (НTM та Кінологічного фристайлу).
Виставка працюватиме до 29 квітня. Вартість входу — 60 грн.
Нагадаємо, в Австралії старий пес зігрівав зниклу трирічну дівчинку, поки їх не знайшли люди.