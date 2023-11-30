Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
Киев • УНН
Даниил Меньшиков, бывший глава Львовской таможни, рассказал, как некоторые пытались провезти контрабандой коммерческие товары в качестве гуманитарной помощи в Украину, включая экзотические продукты питания и электронику.
Работа таможни с началом полномасштабного вторжения была очень насыщенной и полной неожиданных моментов. О том, какие события разворачивались на украинско-польской границе в первые месяцы после полномасштабного вторжения в интервью УНН рассказал тогдашний начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков.
Он рассказал, что были попытки провезти абсолютно коммерческие товары под видом гуманитарной помощи.
Конечно. Но благодаря оперативной информации, слаженной работе таможенников, сотрудничеству с другими службами таких дельцов разоблачали.
Много чего пытались ввезти: экзотические фрукты, дорогие сыры, колбасы, рыбу. Хамон, помню, хотели ввезти под видом гуманитарки. Это товары, которые быстро портятся, долго на складе конфиската их не подержишь. Выход из ситуации нашли практически сразу. Была база контактов воинских частей, звоним и спрашиваем: есть машина хурмы, примете. И фура хурмы едет к солдатам. Оргтехнику неоднократно пытались завезти под видом гуманитарки, дорогие телефоны. Все это конфисковывалось.
Мы, кстати, практически в первые дни войны открыли склады конфискованных товаров и все, что можно было, отдавали в войска по процедуре изъятия. Папиросы все отдали. Были у нас конфискованы часы, так мы их тоже отдали в воинские части, чтобы было чем награждать солдат
Были и факты завоза авто якобы для военных, а на самом деле на продажу.
"Было много информации, что завозили автомобили, якобы для военных, а потом эти машины появлялись в свободной продаже. Фиксировались и такие факты. По ним тоже проводилась оперативная работа, когда завозилась машина, а потом в интернете появлялось объявление о ее продаже. Выявляли таких людей", - рассказал Меньшиков.
Он добавил, что это были авто среднего ценового сегмента – до 30 тысяч долларов. А вот с элетными авто была другая история.
Дорогие машины тогда как раз завозили легально, потому что была нулевая растаможка. Кому война, а кому роскошь. Завозили, помню: Макларены, Ламборгини по 350 тысяч долларов. Но если человек ничего не нарушает и завозит авто легально, то с точки зрения закона к нему претензий нет
Больше читайте в материале УНН - граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
Даниил Меньшиков, бывший глава Львовской таможни, рассказал, как некоторые пытались провезти контрабандой коммерческие товары в качестве гуманитарной помощи в Украину, включая экзотические продукты питания и электронику.
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