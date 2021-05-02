Христиане восточного обряда празднуют Пасху
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 2 мая, главный религиозный праздник года - Пасха. В этот день, согласно христианскому верованию, воскрес Сын Божий после того, как его распяли на кресте, передает УНН.
О празднике
Воскресение Иисуса Христа — воскресение Иисуса Христа из мертвых через три дня после смерти, центральная доктрина в христианстве, которая на протяжении столетий была проповедана язычникам и является самым важным событием (и праздником, известным как Пасха) христианского общества.
Христиане ежегодно празднуют воскресение Христа во время большого праздника христианского литургического года — Пасхи.
О Христе
Иисус Христос воскрес в ранней поре в воскресенье, в начале нового еврейского недели, поскольку в древних евреев воскресенье было первым днем недели и начиналась сразу же после захода солнца в субботу.
Поэтому воскресенье стало святым днем для христиан и тоже называется Господним Днем. Для древних евреев Господним днем был последний седьмой день недели — суббота. Поэтому четвертая заповедь Почитай день Господень, чтобы святить его понимается христианами и иудеями по-разному.
Для христиан Господень день воскресения — воскресенье — стал днем отдыха. Отсюда его украинское название — “неділя” (от “не ділати”- не делать, то есть отдыхать). Также выполнение любой работы в воскресенье в христианстве считается грехом и несоблюдением четвертой заповеди, поскольку такой труд нарушает святость дня Господня которая заключается в покое и мире.
Напомним
В церквях Украины началось Пасхальное богослужение (онлайн-трансляция). В этом году богослужения совершаются при отсутствии верующих через карантинные меры против эпидемии коронавируса. Литургию можно смотреть на некоторых телеканалах и в интернете.