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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
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Христиане восточного обряда празднуют Пасху

Христиане восточного обряда празднуют Пасху

Киев  •  УНН

 • 24287 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 2 мая, главный религиозный праздник года - Пасха. В этот день, согласно христианскому верованию, воскрес Сын Божий после того, как его распяли на кресте, передает УНН.

О празднике

Воскресение Иисуса Христа — воскресение Иисуса Христа из мертвых через три дня после смерти, центральная доктрина в христианстве, которая на протяжении столетий была проповедана язычникам и является самым важным событием (и праздником, известным как Пасха) христианского общества.

Христиане ежегодно празднуют воскресение Христа во время большого праздника христианского литургического года — Пасхи.

О Христе

Иисус Христос воскрес в ранней поре в воскресенье, в начале нового еврейского недели, поскольку в древних евреев воскресенье было первым днем недели и начиналась сразу же после захода солнца в субботу.

Поэтому воскресенье стало святым днем для христиан и тоже называется Господним Днем. Для древних евреев Господним днем был последний седьмой день недели — суббота. Поэтому четвертая заповедь Почитай день Господень, чтобы святить его понимается христианами и иудеями по-разному.

Для христиан Господень день воскресения — воскресенье — стал днем отдыха. Отсюда его украинское название — “неділя” (от “не ділати”- не делать, то есть отдыхать). Также выполнение любой работы в воскресенье в христианстве считается грехом и несоблюдением четвертой заповеди, поскольку такой труд нарушает святость дня Господня которая заключается в покое и мире.

Напомним

В церквях Украины началось Пасхальное богослужение (онлайн-трансляция). В этом году богослужения совершаются при отсутствии верующих через карантинные меры против эпидемии коронавируса. Литургию можно смотреть на некоторых телеканалах и в интернете.

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