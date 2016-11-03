“Хрещатик” стал жертвой кризиса отечественной финансовой системы - СМИ

“Фактически, банк, успешно работавший на рынке более 20 лет, стал жертвой кризиса отечественной финансовой системы. „Хрещатик“ ни чем не отличался от большинства украинских банков. Он иногда продлевал должникам графики погашения процентов, выдавал валютные кредиты, имел среди своих клиентов предприятия, которые на момент банкротства не вели хозяйственную деятельность. То есть делал все то, что присуще украинским банкам и отечественной банковской системе в целом. Поэтому говорить о вине кого-то из участников процесса банкротства сейчас не приходится”, — говорится в материале.

Издание подчеркивает, что в деятельности “Хрещатика” не было обнаружено криминальных схем, а состояние активов банка было характерным для всей банковской системы.

“Банк был 100% рыночный универсальный коммерческий банк, и ему были присущи все риски, которые присутствовали в деятельности банковской системы. И то, что негативно отобразилось на наших клиентах, те уроки кризиса, которые извлекли клиенты, те же уроки кризиса прямо пропорционально были отображены на банке, на его показателях”, — поясняет экс-глава правления “Хрещатика” Дмитрий Гриджук.

“Левый берег” отмечает, что обнародованная в материалах расследования информация показывает — банк вел традиционную для отечественного финансового рынка работу. Поэтому в ситуации с “Хрещатиком” уместно говорить о коллективной ответственности за то, что с ним случилось.

“Пролонгация кредитов — это норма, особенно в условиях кризиса. И тут вряд ли можно говорить о злом умысле. Если год-два назад предприятие брало кредиты, а потом они частично возвращаются, а частично не возвращаются и пролонгируются — это существующая практика. Что касается кредитов в иностранной валюте, так у нас раньше даже населению давали валютные кредиты. Эти валютные кредиты могли быть выданы до кризиса 2013-2014 годов, а потом пролонгироваться”, — поясняет глава Ассоциации украинских банков Александра Сугоняко.

Причинами банкротства “Хрещатика” также стали потеря ликвидности из-за ухода нескольких ключевых клиентов и “конфликт идеологии” банка.

“Основная проблема банка „Хрещатик“ в том, что он был заложен как муниципальный банк. Впоследствии доля города была размыта и банк, если смотреть по структуре, стал коммерческим. Но муниципальная составляющая в этом банке осталась, как и осталась для многих клиентов мотивация обслуживания в этом банке потому, что он является муниципальным. Хотя он по сути уже муниципальным не был”, — подчеркивает эксперт по вопросам финансов, бывший член Совета НБУ Василий Горбаль.

“Левый берег” подчеркивает, что история с “Хрещатиком” должна стать для всех уроком.

“В условиях финансового кризиса, высокая скорость реформирования банковского сектора многим оказывается не по плечу. В итоге банки, которые еще вчера казались монолитными, сходят с дистанции. Стоит ли тут говорить о вине? Пожалуй, скорее об уроках, которые должны извлечь все стороны — государство в лице регулятора, местные власти и, безусловно, собственники финучреждений”, — говорится в статье.

Напомним, 5 апреля НБУ принял решение об отнесении банка “Хрещатик” к категории неплатежеспособных.