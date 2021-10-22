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Холодная погода сохранится почти до конца октября - синоптики

Киев • УНН

 • 34523 просмотра

КИЕВ. 22 октября. УНН. Холодная погода в Украине сохранится почти до конца октября, завтра в Карпатах снова возможен мокрый снег, время от времени до конца месяца по стране - осадки. Уже днем ожидается понижение температуры почти до нуля, ночью - мороз, однако под конец месяца дневные максимумы снова достигнут 21 градуса тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Холодная погода сохранится почти до конца октября - синоптики

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 23 октября в восточных, южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°; на юге и юго-востоке страны ночью 7-12°, днем 15-20°. В Карпатах временами небольшой мокрый снег, температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

24-25 октября ожидается холодная погода: температура 24 октября ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, на Закарпатье до 11°, на юге страны ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; 25 октября ночью от 1° тепла до 4° мороза, на юге страны 0-5° тепла; днем 3-8°, на Закарпатье, местами Прикарпатье и в Одесской области 10-13°. В эти два дня без осадков, лишь на крайнем юге страны ночью 24 октября местами небольшой дождь (в Крыму в течение суток умеренный дождь). Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

26-27 октября - холодная без осадков погода: температура ночью 0-6° мороза (на крайнем востоке до 9° мороза), 26 октября на Закарпатье и Одесской области, 27 октября и в западных и северных областях от 2° мороза до 3° тепла ; днем 6-12° тепла, в западных областях, 27 октября и в Одесской области 9-14°.

И до конца октября ожидается погода преимущественно без осадков. Повышение температуры ночью до 2-8° тепла, на крайнем юге до 10°, днем до 12-18°, в конце периода в юго-восточной части до 21°.

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