Холодна погода утримається майже до кінця жовтня - синоптики

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 23 жовтня у східних, південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°; на півдні та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 15-20°. У Карпатах часом невеликий мокрий сніг; температура протягом доби від 2° морозу до 3° тепла.

24-25 жовтня очікується холодна погода: температура 24 жовтня вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, на Закарпатті до 11°, на півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; 25 жовтня вночі від 1° тепла до 4° морозу, на півдні країни 0-5° тепла; вдень 3-8°, на Закарпатті, місцями Прикарпатті та Одещині 10-13°. У ці два дні без істотних опадів, лише на крайньому півдні країни вночі 24 жовтня місцями невеликий дощ (в Криму протягом доби помірний дощ). Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

26-27 жовтня - холодна без опадів погода: температура вночі 0-6° морозу (на крайньому сході до 9° морозу), 26 жовтня на Закарпатті та Одещині, 27 жовтня і в західних та північних областях від 2° морозу до 3° тепла; вдень 6-12° тепла, в західних областях, 27 жовтня і на Одещині 9-14°.

І до кінця жовтня очікується погода переважно без опадів. Підвищення температури вночі до 2-8° тепла, на крайньому півдні до 10°, вдень до 12-18°, в кінці періоду у південно-східній частині до 21°.