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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Хлопок" в Рязани: авиабазу Дягилево атаковали бпла – росСМИ

Киев  •  УНН

27 ноябрь 2023, 20:23  •  802 просмотра

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Два беспилотника нацелились на авиабазу "Дягилево" в Рязани (россия), один из них, по сообщениям, был сбит средствами ПВО; на месте были слышны взрывы.

В российской Рязани вечером в понедельник прозвучали взрывы. По данным российских СМИ местные силы ПВО якобы сбили два беспилотника, что пытались атаковать авиабазу в регионе. Об этом пишет УНН.

Детали

Взрывы слышали жители Рязани. По данным российских медиа, в Рязанской области два беспилотника пытались атаковать авиабазу Дягилево.

В минобороны рф прокомментировали взрывы в регионе с задержкой. Сообщили про один сбитый их ПВО бпла. Согласно версии российских военных это был украинский дрон самолётного типа.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
"Хлопок" у Рязані: авіабазу Дягілєво атакували бпла - росЗМІ
"Cotton" in Ryazan: Dyagilevo airbase was attacked by bpla - rossmedia
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"Хлопок" в Рязани: авиабазу Дягилево атаковали бпла – росСМИ

Два беспилотника нацелились на авиабазу "Дягилево" в Рязани (россия), один из них, по сообщениям, был сбит средствами ПВО; на месте были слышны взрывы.

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Германия обещает выделить 300 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Украины для ремонта и модернизации.

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