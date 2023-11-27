"Хлопок" в Рязани: авиабазу Дягилево атаковали бпла – росСМИ
Киев • УНН
Два беспилотника нацелились на авиабазу "Дягилево" в Рязани (россия), один из них, по сообщениям, был сбит средствами ПВО; на месте были слышны взрывы.
В российской Рязани вечером в понедельник прозвучали взрывы. По данным российских СМИ местные силы ПВО якобы сбили два беспилотника, что пытались атаковать авиабазу в регионе. Об этом пишет УНН.
Детали
Взрывы слышали жители Рязани. По данным российских медиа, в Рязанской области два беспилотника пытались атаковать авиабазу Дягилево.
В минобороны рф прокомментировали взрывы в регионе с задержкой. Сообщили про один сбитый их ПВО бпла. Согласно версии российских военных это был украинский дрон самолётного типа.
"Хлопок" в Рязани: авиабазу Дягилево атаковали бпла – росСМИ
Два беспилотника нацелились на авиабазу "Дягилево" в Рязани (россия), один из них, по сообщениям, был сбит средствами ПВО; на месте были слышны взрывы.
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