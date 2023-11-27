"Хлопок" в Рязани: авиабазу Дягилево атаковали бпла – росСМИ

В российской Рязани вечером в понедельник прозвучали взрывы. По данным российских СМИ местные силы ПВО якобы сбили два беспилотника, что пытались атаковать авиабазу в регионе. Об этом пишет УНН.

Детали

Взрывы слышали жители Рязани. По данным российских медиа, в Рязанской области два беспилотника пытались атаковать авиабазу Дягилево.

В минобороны рф прокомментировали взрывы в регионе с задержкой. Сообщили про один сбитый их ПВО бпла. Согласно версии российских военных это был украинский дрон самолётного типа.