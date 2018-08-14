Парень и девушка в Донецкой области подожгли флаг Украины

Полиция 8 августа получила сообщение о том, что в селе Первомайское Ясиноватского района на земле перед зданием Центра досуга нашли частично сожженный флаг Украины.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.338 УК Украины.

"18-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока здания и бросил на землю, а 15-летняя девушка, которая шла рядом, попыталась его поджечь", - рассказали в прокуратуре.

Расследование по данному факту продолжается. Им грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.

Как сообщал УНН, за надругательство над флагом Украины слобожанину грозит до 3 лет тюрьмы.