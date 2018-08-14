Хлопець і дівчина на Донеччині підпалили прапор України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У селі Первомайське на Донеччині хлопець і дівчина зірвали і підпалили прапор України. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
Поліція 8 серпня отримала повідомлення про те, що у селі Первомайське Ясинуватського району на землі перед будівлею Центру дозвілля знайшли частково спалений прапор України.
Відомості за цим фактом внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.338 КК України.
“18-річний місцевий мешканець, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, зірвав прапор з флагштоку будівлі та кинув на землю, а 15-річна дівчина, яка йшла поруч, спробувала його підпалити”, — розповіли в прокуратурі.
Розслідування за цим фактом триває. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до 6 місяців або позбавлення волі на строк до 3 років.
Як повідомляв УНН, за наругу над прапором України слобожанину загрожує до 3 років ув'язнення.