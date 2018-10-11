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Химики и криминалисты уточнили причину гибели некоторых жителей древнеримского Геркуланума

Химики и криминалисты уточнили причину гибели некоторых жителей древнеримского Геркуланума

Киев  •  УНН

 • 17270 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Химики и криминалисты уточнили причину гибели некоторых жителей древнеримского Геркуланума, умерших во время извержения Везувия. Как говорится в статье опубликованной в PLoS ONE, они погибли мгновенно, когда их кровь и мягкие ткани вскипели и испарились под действием высокой температуры, информирует УНН со ссылкой на N + 1.

Геркуланум, вместе с другими древнеримскими городами Помпеи и Стабии, прекратил существование во время извержения Везувия 24 августа 79 года. Во время первой фазы извержения, днем ​​24 августа, облако вулканического пепла двинулась на юго-восток и засыпало Помпеи и Стабии. Геркуланум был похоронен под пирокластическим слоем (смесь высокотемпературных вулканических газов, пепла и камней, образующаяся при извержении вулкана) во время второй волны извержения, случившегося через несколько часов. Поэтому большинство жителей Геркуланума успели спастись. Однако несколько сотен горожан предпочли остаться и укрылись от извержения в лодочных ангарах на берегу моря. Предположительно, они погибли под слоем раскаленного пепла либо от термических повреждений, либо от удушья.

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Во время раскопок 1997-1999 годов археологи нашли в руинах лодочных ангаров останки примерно 80 человек. По оценкам исследователей, они погибли не от удушья, а от молниеносного шока. Часть останков была обуглена, черепа людей были проломлены и наполнены пеплом, а на некоторых останках сохранились следы бурого налета.

Авторы нового исследования под руководством Pierpaolo Petrone из Неаполитанского университета изучили 103 фрагмента костей жертв извержения. Они проанализировали образцы с помощью метода масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, позволяющего определять некоторые химические элементы в крайне низких концентрациях (одну часть из квадриллиона); и рамановской микроспектроскопии, позволяющей определять структуру того или иного соединения и различать похожие по составу вещества.

Как выяснилось, на поверхности некоторых образцов присутствовали как неорганические вещества, обычно входящие в состав вулканического пепла, так и возможные продукты органического распада — углерод и оксиды и соли железа. Как уже было известно, связывающий ионы железа комплекс в составе гемоглобина начинает деградировать при 70-100 градусах Цельсия, а при 400 градусах он распадается с образованием оксидов железа. Температура на периферии пирокластических потоков колеблется на уровне 200-300 градусов Цельсия, а в центре может достигать 400-500 градусов. Исследователи предположили, что соединения железа и углерод образовались в результате разложения тел. Вероятно, раскаленный воздух или пепел вскипятил кровь и мягкие ткани людей, в том числе и мозг. Кости черепа не выдерживали давления изнутри и лопались. Это приводило к мгновенной смерти несчастных.

Как ранее информировал УНН, по последним официальным данным, в результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего 28 сентября в Индонезии, а также последовавшего за ним цунами и схождению селевых потоков в провинции Центральный Сулавеси погибли 2045 человек, количество раненых превысило 10,6 тысячи. Спасатели считают, что только в двух населенных пунктах в окрестностях центрального города Палу безвести пропали не менее 5 тыс. человек. Однако СМИ не исключают, что пропавшими могут числиться десятки тысяч людей, поскольку спасателям не удается до сих пор добраться до ряда населенных пунктов в непосредственной близости от эпицентра толчков. В районе бедствия в целом проживало около 4 млн человек.

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