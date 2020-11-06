Хет-трик турецкого полузащитника привел к первому поражению "Милана" в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Милане на стадионе “Сан-Сиро” состоялся матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором итальянский “Милан” уступил на своем поле “Лиллю” со счетом 0:3, передает УНН.
Все три мяча в составе французского клуба забил турецкий 23-летний полузащитник Юсуф Язиджи. За весь поединок французы сумели нанести 15 ударов по воротам Доннарумма, а также пробили 14 штрафных при 7 угловых.
Стоит отметить, что для “Милана” это поражение стало первым в нынешнем сезоне. До этого “россонери” не проигрывали ни в чемпионате Италии, ни в Лиге Европы. Кроме того, миланский клуб уступил первое место в группе Н — 6 очков против 7 у “Лилля”.
Примечательно, что в другой встрече квартета “Спарта” из Праги обыграла шотландский “Селтик” — 4:1.