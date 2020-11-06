Хет-трик турецького півзахисника призвів до першої поразки “Мілану” в сезоні

Всі три м’ячі в складі французького клубу забив турецький 23-річний півзахисник Юсуф Язіджі. За весь поєдинок французи зуміли завдати 15 ударів по воротах Доннарумми, а також пробили 14 штрафних при 7 кутових.

Варто зазначити, що для “Мілана” ця поразка стала першою в нинішньому сезоні. До цього “россонері” не програвали ні в чемпіонаті Італії, ні в Лізі Європи. Крім того, міланський клуб поступився першим місцем у групі Н — 6 очок проти 7 у “Лілля”.

Примітно, що в іншій зустрічі квартету “Спарта” з Праги обіграла шотландський “Селтік” — 4:1.