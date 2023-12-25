Херсонцев призывают принимать тепло в дома
Киев • УНН
Власти Херсона призывают жителей подключиться к централизованному теплоснабжению, подчеркивая его важность для предотвращения повреждения зданий.
В Херсоне возникла дискуссия принимать ли в дома цетролизованное теплоснабжение. Местные власти призвала не отказываться и принимать тепло, пишет УНН со ссылкой на начальника Херсонской МВА Романа Мрочко.
"Вы видите, насколько проблемным в этом году является отопительный сезон. В Корабельном районе мы только начинаем подавать тепло, несмотря на то, что скоро заканчивается первый месяц зимы. Причин несколько и они известны - беспощадные вражеские обстрелы, приводящие к значительным разрушениям; изношенность теплотрасс; отсутствие многих горожан", - сообщил Мрочко.
Он отметил, что несмотря на все эти объективные факторы, власть стремится создать более или менее комфортные условия людям, которые остаются в городе.
"Но до сих пор идут споры - принимать в дом тепло или это экономически не выгодно?
Подчеркиваем, многоэтажные дома необходимо отапливать, чтобы со временем не начались необратимые процессы и не остались без жилья и те, кто сейчас в Херсоне, и те, кто выехал и захочет вернуться. Поэтому, примите взвешенное решение, направленное на перспективу, а не на временные, как может показаться, удобства", - заявил Мрочко.
Херсонцев призывают принимать тепло в дома
Власти Херсона призывают жителей подключиться к централизованному теплоснабжению, подчеркивая его важность для предотвращения повреждения зданий.
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