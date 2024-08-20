Херсон утром подвергся удару рф: пострадал 49-летний мужчина
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Корабельный район Херсона утром. 49-летний мужчина получил взрывную травму и контузию, самостоятельно обратился в больницу для оказания медицинской помощи.
Российские войска обстреляли Корабельный район Херсона утром. 49-летний мужчина получил взрывную травму и контузию, сообщили в Херсонской ОГА во вторник, пишет УНН.
Утром российские войска ударили по Корабельному району Херсона. Из-за вражеского обстрела 49-летний мужчина получил взрывную травму и контузию
Как указано, мужчина самостоятельно обратился в больницу. Ему оказывают медицинскую помощь
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