Херсон россияне обстреляли трижды, по области выпустили 170 снарядов

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Херсонская область за 16 апреля подверглась 46 обстрелам со стороны российских войск, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил 46 обстрелов, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 3 раза", - написал Прокудин.

Детали

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

За прошедшие сутки жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, добавил глава ОВА.

Дополнение

По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по мирным городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снигиревка Николаевской области; а также 42 авиационных удара. Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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