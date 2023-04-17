Херсон россияне обстреляли трижды, по области выпустили 170 снарядов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Херсонская область за 16 апреля подверглась 46 обстрелам со стороны российских войск, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"За минувшие сутки противник совершил 46 обстрелов, выпустив 170 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 3 раза", - написал Прокудин.
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По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
За прошедшие сутки жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, добавил глава ОВА.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 25 ракетных ударов из ЗРК С-300 по мирным городам Запорожье, Камышеваха Запорожской области и Снигиревка Николаевской области; а также 42 авиационных удара. Враг совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.