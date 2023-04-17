Херсон росіяни обстріляли тричі, по області випустили 170 снарядів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Херсонська область за 16 квітня зазнала 46 обстрілів з боку російських військ, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази", - написав Прокудін.
Деталі
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
За минулу добу жертв та постраждалих серед цивільного населення немає, додав голова ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби російські окупанти завдали 25 ракетних ударів із ЗРК С-300 по мирних містах Запоріжжя, Комишуваха Запорізької області та Снігурівка Миколаївської області; а також 42 авіаційних удари. Ворог здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.