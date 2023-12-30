Херсон обстреляли 108 раз, 5 раненых

Российская армия за прошедшие сутки 108 раз обстреляла Херсонскую область. Попала в гуманитарный штаб в Бериславском районе, объект критической инфраструктуры, общежитие и организацию по обслуживанию лифтов в Херсоне. Ранены пять человек, сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Отмечается, что за минувшие сутки противник совершил 108 обстрелов, выпустив 536 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, авиации и БПЛА, из них - 8 "Shahed".

По городу Херсон враг выпустил 24 снаряда.

российские военные попали в:

жилые кварталы населенных пунктов области;

гуманитарный штаб в Бериславском районе;

объект критической инфраструктуры,

общежитие и организацию по обслуживанию лифтов в Херсоне.

Из-за российской агрессии 5 человек получили ранения.

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