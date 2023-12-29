Партизаны вывели из строя российскую технику в Херсонской области

Партизаны провели диверсию на левом берегу Днепра Херсонской области и вывели из строя технику россиян. Об этом сообщает "Атеш" в Telegram, пишет УНН.

Наши агенты из состава 177 отдельного полка морской пехоты россии на вторых и третьих линиях соприкосновения в Херсонской области вывели из строя боевую технику противника - говорится в сообщении.

Детали

По словам партизан, им удалось обезвредить 2 БМП и 1 МТЛБ врага. Эту технику отбуксировали на ремонтную базу в Джанкойском районе.

Это должно было помешать оккупантам провести одну из операций на левом берегу Днепра.

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