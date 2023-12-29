Партизаны вывели из строя российскую технику в Херсонской области
Киев • УНН
Украинские партизаны вывели из строя российскую военную технику в Херсонской области, препятствуя операции на левом берегу Днепра.
Партизаны провели диверсию на левом берегу Днепра Херсонской области и вывели из строя технику россиян. Об этом сообщает "Атеш" в Telegram, пишет УНН.
Наши агенты из состава 177 отдельного полка морской пехоты россии на вторых и третьих линиях соприкосновения в Херсонской области вывели из строя боевую технику противника
Детали
По словам партизан, им удалось обезвредить 2 БМП и 1 МТЛБ врага. Эту технику отбуксировали на ремонтную базу в Джанкойском районе.
Это должно было помешать оккупантам провести одну из операций на левом берегу Днепра.
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Партизаны вывели из строя российскую технику в Херсонской области
Украинские партизаны вывели из строя российскую военную технику в Херсонской области, препятствуя операции на левом берегу Днепра.
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