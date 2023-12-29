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Партизаны вывели из строя российскую технику в Херсонской области

Киев  •  УНН

29 декабрь 2023, 18:40  •  22241 просмотра

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Украинские партизаны вывели из строя российскую военную технику в Херсонской области, препятствуя операции на левом берегу Днепра.

Партизаны провели диверсию на левом берегу Днепра Херсонской области и вывели из строя технику россиян. Об этом сообщает "Атеш" в Telegram, пишет УНН.

Наши агенты из состава 177 отдельного полка морской пехоты россии на вторых и третьих линиях соприкосновения в Херсонской области вывели из строя боевую технику противника 

- говорится в сообщении.

Детали

По словам партизан, им удалось обезвредить 2 БМП и 1 МТЛБ врага. Эту технику отбуксировали на ремонтную базу в Джанкойском районе.

Это должно было помешать оккупантам провести одну из операций на левом берегу Днепра.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Война
Партизани вивели з ладу російську техніку в Херсонській області
Partisans disabled Russian equipment in Kherson region
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Партизаны вывели из строя российскую технику в Херсонской области

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