Харви Вайнштейна пожизненно исключили из Телевизионной академии США

Решение организации связано с многочисленными обвинениями продюсера и режиссера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, нападениях и изнасилованиях.

"После сегодняшнего слушания руководство Академии телевидения проголосовало за исключение Харви Вайнштейна из Академии на всю жизнь. Академия поддерживает тех, кто выступает против притязаний во всех формах и поддерживает тех, кто пострадал от этой проблемы", - сообщили в академии.

Академия также планирует пересмотреть свой кодекс поведения организации - этот процесс был начат еще до скандала с Харви Вайнштейном.

Ранее продюсера уже исключили из состава Американской киноакадемии.

Напомним, 12 октября полиция Нью-Йорка начала расследовать дело в отношении продюсера Харви Вайнштейна, которого голливудские звезды обвинили в насилии и принуждении к сексу.