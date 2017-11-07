Харви Вайнштейна пожизненно исключили из Телевизионной академии США
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Академия телевизионных наук и искусств США в понедельник проголосовала за пожизненное исключение Харви Вайнштейна из своих рядов, передает УНН со ссылкой на издание Variety.
Решение организации связано с многочисленными обвинениями продюсера и режиссера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, нападениях и изнасилованиях.
"После сегодняшнего слушания руководство Академии телевидения проголосовало за исключение Харви Вайнштейна из Академии на всю жизнь. Академия поддерживает тех, кто выступает против притязаний во всех формах и поддерживает тех, кто пострадал от этой проблемы", - сообщили в академии.
Академия также планирует пересмотреть свой кодекс поведения организации - этот процесс был начат еще до скандала с Харви Вайнштейном.
Ранее продюсера уже исключили из состава Американской киноакадемии.
Напомним, 12 октября полиция Нью-Йорка начала расследовать дело в отношении продюсера Харви Вайнштейна, которого голливудские звезды обвинили в насилии и принуждении к сексу.