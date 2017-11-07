Харві Вайнштейна довічно виключили з Телевізійної академії США

Рішення організації пов’язано з численими звинуваченнями продюсера та режисера Харві Вайнштейна у сексуальних домаганнях, нападах та зґвалтуваннях.

"Після сьогоднішнього слухання керівництво Академії телебачення проголосувало за виключення Харві Вайнштейна з Академії на все життя. Академія підтримує тих, хто виступає проти домагань у всіх формах і підтримує тих, хто постраждав від цієї проблеми», - повідомили в академії.

Академія також планує переглянути власний кодекс поведінки організації - цей процесс був започаткований ще до скандалу з Харві Вайнштейном.

Раніше продюсера вже виключили зі складу Американської кіно академії.

Нагадаємо, 12 жовтня поліція Нью-Йорка почала розслідувати справу щодо продюсера Харві Вайнштейна, якого голівудські зірки звинуватили в насильстві та примусі до сексу.