Выборы в США: Харрис получает поддержку многих демократов, но некоторые влиятельные члены партии молчат

Многие представители Демократической партии в США в воскресенье быстро поддержали вице-президента Камалу Харрис, чтобы она баллотировалась как кандидат в президенты от партии против Дональда Трампа после внезапного выхода из гонки президента Джо Байдена, но некоторые влиятельные члены партии, в том числе бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, промолчали, сообщает Reuters, пишет УНН.

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После нескольких недель споров среди демократов о том, следует ли 81-летнему Байдену оставаться в гонке, приток поддержки, сплотившийся вокруг Харрис, если она хочет быть кандидатом, имеет решающее значение, на фоне того, как до ноябрьских выборов осталось чуть более 100 дней, указывает издание.

"Но внутри Демократической партии существует много сомнений относительно того, сможет ли Харрис победить Трампа, кандидата от Республиканской партии и бывшего президента. Некоторые демократы предложили партии провести мини-праймериз перед августовским съездом", - говорится в публикации.

Сам Байден поддержал Харрис в воскресенье, сделав отдельное заявление после письма, в котором говорилось, что он уходит в отставку. За ним быстро последовали влиятельные черные фракции Конгресса, несколько ключевых доноров, различные законодатели и суперкомитеты, включая "Приоритеты США" и "Объедините страну".

"Сегодня я хочу выразить свою полную поддержку и одобрение того, чтобы Камала стала кандидатом от нашей партии в этом году, - заявил Байден в социальной сети X. - Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это".

Список законодателей-демократов, поддерживающих Харрис, рос в течение дня. К вечеру воскресенья в список входили губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатор Колорадо Джаред Полис, губернатор Северной Каролины Рой Купер, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, сенатор США Марк Келли от Аризоны, сенатор США Пэтти Мюррей от штата Вашингтон, представитель США Джеймс Клайберн из Южной Каролины и представитель США Прамила Джаяпал из Вашингтона.

Дмитрий Мельхорн, советник Рида Хоффмана, основателя LinkedIn и крупного спонсора Демократической партии, назвал Харрис "воплощением американской мечты", отметив, что она дочь иммигрантов.

Все 50 глав штатов Демократической партии поддержат Харрис как нового кандидата в президенты от партии, сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на несколько источников. Делегации Демократической партии на съезде по выдвижению кандидатов из Теннесси, Луизианы, Южной Каролины и Северной Каролины заявили, что поддерживают Харрис.

Бывший президент Билл Клинтон и Хиллари Клинтон, которая занимала должность государственного секретаря при президенте Бараке Обаме, также поддержали заявку Харрис.

Однако другие, в том числе Пелоси и Обама, при которых Байден был вице-президентом в течение восьми лет, поблагодарили Байдена за его патриотизм, но пока не поддержали Харрис или любого другого кандидата, отмечает издание.

"Следующие дни мы будем плыть по неизведанным водам, - заявил Обама в своем заявлении. - Но я чрезвычайно уверен, что лидеры нашей партии смогут организовать процесс, в результате которого появится выдающийся кандидат".

Как он сделал в 2020 году, когда Байден получил номинацию от Демократической партии, Обама считает, что он будет иметь уникальную возможность помочь объединить партию, как только у нее появится кандидат, сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Лидер сенатского большинства Чак Шумер, который похвалил решение Байдена уйти в отставку, также промолчал о том, кто должен быть кандидатом от демократов.

Сенатор США Питер Уэлч, первый сенатор-демократ, который призвал Байдена отказаться от попытки переизбрания, призвал к открытому процессу выдвижения кандидатур.

Один из доноров-демократов сообщил Reuters, что они поддержат кандидатуру Харрис как кандидата в президенты и губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро в качестве ее вице-президента, как способ получить голоса в Пенсильвании, критическом колеблющемся штате. Пока неизвестно, кого Харрис выберет своим вице-президентом, если она все же станет кандидатом.

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