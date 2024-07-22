Харьковская область: россияне утром ударили по Купянщине, ранили двух женщин

В Харьковской области российские войска утром обстреляли села Подолы и Сеньково, ранив двух мирных жителей. По Дергачам ночью враг ударил, предварительно, двумя "Искандерами". Об этом сообщили в понедельник в Харьковской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 22 июля примерно в 9:40 оккупанты обстреляли село Подолы Купянского района. Ранена мирная жительница, ей оказана медицинская помощь на месте. Повреждены частные домовладения и гараж.

Ранее сегодня, около 5:20, как сообщается, вс рф осуществили авиационный обстрел села Сеньково Купянского района. Загорелся частный жилой дом. Телесные повреждения получила женщина 75 лет.

Также прокуратура сообщила детали о ночных вражеских ракетных ударах по городу Дергачи. "Поврежден ряд объектов гражданской инфраструктуры: учебное заведение, помещения гражданских предприятий, многоквартирные жилые дома и тому подобное. Без пострадавших. По предварительным данным, враг применил две ракеты "Искандер-М", - отметили в прокуратуре.

Харьковская область: враг ночью нанес ракетный удар по Дергачам, повреждено учебное заведение