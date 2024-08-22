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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Харьковщина: оккупанты, вероятно, ударили по Богодухову "Торнадо-С", количество раненых возросло до 8

Харьковщина: оккупанты, вероятно, ударили по Богодухову "Торнадо-С", количество раненых возросло до 8

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 18:41  •  9610 просмотра

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В результате российского обстрела Богодухова на Харьковщине погиб 56-летний мужчина, 8 человек ранены. Повреждены жилые дома, предприятия и автомобили, возник пожар в лесу.

В результате удара рф по Богодухову, что на Харьковщине, количество раненых возросло до восьми, среди них - подросток, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Детали

По данным следствия, 22 августа около 15:30 вс рф обстреляли город Богодухов.

Погиб 56-летний мужчина, который во время вражеских ударов занимался на огороде. Завтра ему должно было исполниться 57 лет.

Еще восемь человек получили ранения, среди которых 15-летний парень. Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу с осколочным ранением левой руки.

Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, хозяйственные постройки, помещения двух гражданских предприятий, автомобили.

Также в результате обстрела произошел пожар в лесном массиве вблизи с. Семенов Яр Богодуховского района площадью 3 га. Продолжается ликвидация.

По предварительным данным, войска рф применили для ударов РСЗО "Торнадо-С".

Правоохранители задокументировали последствия вооруженной агрессии российской федерации.

"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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