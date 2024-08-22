Харьковщина: оккупанты, вероятно, ударили по Богодухову "Торнадо-С", количество раненых возросло до 8

В результате удара рф по Богодухову, что на Харьковщине, количество раненых возросло до восьми, среди них - подросток, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

Детали

По данным следствия, 22 августа около 15:30 вс рф обстреляли город Богодухов.

Погиб 56-летний мужчина, который во время вражеских ударов занимался на огороде. Завтра ему должно было исполниться 57 лет.

Еще восемь человек получили ранения, среди которых 15-летний парень. Несовершеннолетнего госпитализировали в больницу с осколочным ранением левой руки.

Повреждены многоквартирные и частные жилые дома, хозяйственные постройки, помещения двух гражданских предприятий, автомобили.

Также в результате обстрела произошел пожар в лесном массиве вблизи с. Семенов Яр Богодуховского района площадью 3 га. Продолжается ликвидация.

По предварительным данным, войска рф применили для ударов РСЗО "Торнадо-С".

Правоохранители задокументировали последствия вооруженной агрессии российской федерации.

"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.