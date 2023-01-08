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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Харьковская область: в результате вражеских обстрелов поврежден объект гражданской промышленности

Киев • УНН

 • 407392 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Враг нанес два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района. Поврежден объект гражданской промышленности. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

 

Харьковская область: в результате вражеских обстрелов поврежден объект гражданской промышленности

Детали

Враг нанёс два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района. Поврежден объект гражданской промышленности. Погиб 50-летний мирный житель.

Кроме того, в течение суток враг обстреливал село Старица Чугуевского района и пгт Двуречная Купянского.

В Двуречной под вражеский обстрел попал частный жилой дом и здание подразделения ГСЧС. Также были повреждены 2 автоцистерны и оперативный автомобиль пожарных. Без пострадавших.

Цитата

"На линии соприкосновения российские оккупанты продолжают осуществлять попытки улучшить свое тактическое положение, но получают отпор от наших защитников и несут потери. Верим в ВСУ и поддерживаем наших Героев!", - отметил Синегубов.

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