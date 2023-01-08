Харьковская область: в результате вражеских обстрелов поврежден объект гражданской промышленности
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Враг нанес два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района. Поврежден объект гражданской промышленности. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Враг нанёс два ракетных удара по городу Мерефа Харьковского района. Поврежден объект гражданской промышленности. Погиб 50-летний мирный житель.
Кроме того, в течение суток враг обстреливал село Старица Чугуевского района и пгт Двуречная Купянского.
В Двуречной под вражеский обстрел попал частный жилой дом и здание подразделения ГСЧС. Также были повреждены 2 автоцистерны и оперативный автомобиль пожарных. Без пострадавших.
Цитата
"На линии соприкосновения российские оккупанты продолжают осуществлять попытки улучшить свое тактическое положение, но получают отпор от наших защитников и несут потери. Верим в ВСУ и поддерживаем наших Героев!", - отметил Синегубов.